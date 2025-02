Jedva se snalaze!

Aleksandra Jakšić i Stefan Stojanović veći deo dana provode u radionici, trude se da naprave poklon za pijacu, ali nikako ne uspevaju da se slože oko određenih detalja.

- Jao kad use*eš ovako, pogledaj koje si bare napravila -rekao je Stefan.

- Šta ima veze -branila se Aleksandra.

- Ja bih te ubio, obesio bih te za primer drugima -rekao je Stefan.

- Ja nemam talenta za to, ali sam ga barem ja napravila -rekla je Aleksandra.

- Neka bude tako šareno svuda, a gde ćeš da staviš srce? -pitala je Aleksandra.

- To sam hteo da te pitam -rekao je Stefan, pa počeo da crta srce.

- To će da bude zeznuto, pazi prste. Ništa to ne valja, boje da sam to ja nacrtala, al si trapav -rekla je Aleksandra.

- Što sad tovariš celu površinu? -pitao je Stefan.

- Šta ti je? Da ne bi ostala rupa -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović