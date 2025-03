'RAZOČARAO ME PO KO ZNA KOJI PUT' Rea otkrila da je brat ponovo ujeo za srce: Nisam dobila JAVNO IZVINJENJE jer me se odrekao (VIDEO)

Potkačila i sestru!

Tokom večerašnje emisije za stolom na farmi nastao je opšti haos povodom Božinog gazdovanja. Napali su ga Ena, Ognjen, Peca i Babejićka.

- Moram da vas podsetim, ja sam prvi koji je imao brkove, a onda je Boža video od mene. Meni je idol Perkan, i zato sam to...Meni je i Proka idol. Boža je Lili ukrao micelarnu vodu, sada će da se šminka... Inače, mali Džoni je sestru trebao da stavi za gazdu, a ne njega - rekao je Peca.

Mislim da je pod uticajem Kristijana Golubovića postavio Božu, dodao je Peca.

- Nije sigurno niko nikoga nagovarao - ubacila se Elena.

- Boža je zadnja dva meseca kao vredan dečko, i on će kao sad sve neradne ljude da natera da rade, a mi koji smo radili smo odjednom neradnici - kaže Peca.

Potom je Rea govorila o odluci njenog brata Nikole.

- Džoni je pokazao ko je i šta je, ne zameram mu što nisam gazdarica. Imala bi stres, bolje je ovako. Ali, da me izneverio po ko zna koji put, jeste. To ne zameram, krupnije su stvari tu. Nisam dobila javno izvinjenje od njega... On je došao i rekao da mu je žao što me se odrekao, ali nije rekao javno - rekla je ona potom.

- Rekao je i da je Elena obrukala celu porodicu, da nije trebala da se petlja gde se petljala, da se ogrešio i ostalo - prepričavala je Rea.

Detaljnije u nastavku teksta.