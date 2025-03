Jakšićeva jedva čeka da ugleda Miu i Sašu!

Nakon današnjeg ručka, Aleksandra Jakić se osamila sa Stefanom Stojanovićem napolju, pa je započela priču o svojoj porodici. Stefan nije imao previše komentara, pa iako ima decu nije delio detalje privatnog života kao što je to činila Aleksandra.

- Osim Mie i Saše najlepša stvar na svetu je Sunce i ona prava letnja noć. Uživanje napolju, kada pirka letni vetar -rekla je Aleksandra.

- Pusti me toga, pričaj nešto drugo -rekao je Stefan.

- Ili recimo kada odem na more, povedem Sašu i Miu i provedemo ceo dan na plaži. Onda izađemo na terasu, duva letni vetrić, ti piješ kafu -nastavila je Aleksandra.

- Ne volim ni more -rekao je Stefan.

- Kako je to lepo, naručiš nešto da pojedeš, popiješ piće, popušiš cigaru... Saša skakuće tu, Mia se zeza i pije KokaKolu, jede pohovanu piletinu sa krompirićima. Ja onako gledam, a ona sa uživanjem. Jao Mia kako mi nedostaješ, sve njene ludarije mi nedostaju, kad me grdi, i kad ja nju grdim, kad je ljuta, sve mi to nedostaje. Samo da sedne tu i da me grdi -rekla je Aleksandra.

Autor: M. V.