'BOG ME TADA POGLEDAO' Kristijan do detalja opisao dan kada su hteli da ga UBIJU zbog drugog čoveka (VIDEO)

Izbegao smrt po ko zna koji put!

Kristijan Golubović je poznat kao neko ko je pun životnih doživljaja, a ostali uvek rado sednu i slušaju njegove priče.

- On je osuđen već bio na doživotnu, boli ga ku**c. Posvađao se sa nekim i kaže daj da ga zjanimo. Ja mu kažem daj bre smanji taj sindrom, ovo ti je Grčka nije Beograd, hoćeš u kafiću da ubiješ ljude iz "kalaša". Tatalni ludak bio. Njega je neko zveknuo, nisam ja ni znao, došao sam bio da popijem piće -rekao je Kristijan.

- Joj Bože -rekao je Stefan.

- Oni nas spakuju i kažu kopaj, šta da kopam sve ti je**m. Ja gledam, na toj sam slici, jeb**a, kum mi je, krstio sam mu dete. Pokupili mene i još jednog u paketu, njega nisu mogli da nađu, pa su uzeli mene. Bog sami me tada pogledao, padala neka kiša, ne možeš da veruješ, ne vidiš ni metar ispred sebe. Oni stoje sa mitraljezima, bio jedan debeli kao iz filma, stoji i gleda me. Ja samo fiknem, krene onaj rafal, trčim satima, ne znam ni gde. Preko sto trnja mi je iščupano iz mesa. Posle sam objasnio da je bio u pitanju nesporazum, ovaj moj je umro od srca, uzeli su i umrlicu da provere. To ti je osveta brate, zub za zub -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić