Večeras su na imanju Farme 8 nominacije, voditeljka Ivana Šopić pojavila se na imanju u Šimanovcima spremna da učesnicima najavi pakao i uzburka strasti u njihovim donosima. Farmeri po starom običaju večeras dele štapiće slugama, a sluge su Sneža Kušadasi i Ognjen Ravić.

- Ognjenu nemam šta da kažem, mi smo prijatelji. Pokazao je svoje prijateljstvo na više načina, a Sneža je manipulator -rekla je Aleksandra i dala štapić Sneži.

- Njemu ne mogu dati štapić, Sneži ću dati štapić iako joj je autfit savršen. Želim ti odmor u izolaciji -rekao je Lakić pa dao štapić Sneži.

- Totalno neinspirativno, Snežanu komentarišemo treću nedelju. Ona je jako podmukla, zla i perfidna, možemo toliko loših epiteta da joj nametnemo. Sama je sebi kroz odrastanje dala trista dijagnoza za koje nije sigurna da ih poseduje. Ognjen je okej prema nama, pomogne nam kad treba, kao i mi njima. Snežani ću dati štapić, Ognjen mi ništa loše nije uradio -rekala je Andrea.

- Zaljubljena je u mene, danas je oprala kosu pa je ovako gleda. Podmukla osoba, pokazala je da nonšalantno uzima i sve u svoju gi*icu grabi. Lakić je zaljubljen u nju, a ona u mene. Večito alava i zaljubljena u mene, mi smo školski. To je ona baba koja deci buši lopte. Ognjen me po nekada iznervira, posluša me ali malo duže od Bože. Isto je Elenomanijak, za sad podržavam i u okej smo odnosima, nemam ništa protiv -rekao je Luks, pa dao štapić Sneži.

