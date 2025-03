PECA BEZ DLAKE NA JEZIKU! Raskrinkao Babejićevu, pa opleo po Nikoli i Kristijanu (VIDEO)

Nikoga nije poštedeo!

Večeras je na imanje Farme 8 pristigla voditeljka Ana Radulović kako bi radila intervju sa farmerima. Nakon ljubavnih parova, ugostila je Pecu Lazića, a on je komntarisao svoj boravak i ostale farmere na imanju. Dotakao se i Nikole Despotovića i njegovog izbora gazde.

- Prema Aleksandri nemam osećanja, ona me je deklarisala kao nasilnika,ja imam potrebu da kažem da je ona folirant. Više mi se ne sviđa, sad imam cilj da pokažem kakva je ona. Ona hoće da ta osoba njoj posvećuje pažnju, stalno me čačne u prolazu. Ona želi da igra igru kao što igra Elena, kao što Eleni više ne ide. Ona misli da se igra sa Ognjenom, a on se probudio. On je u vezi sa njom zbog opstanka u rijalitiju i zbog koristi. Barbi stvarno volim i gledam kao drugaricu. Ona me je već ubola direktno i danas me je provocirala. Ja mislim da kad sam se posvađao sa Kristijanom, cela kuća me ignoriše -rekao je Peca, pa dodao:

- Džoni se prvo odrekao jedne sestre, ja se svog brata ne bih odrekao. Odrekao se i druge, kad se vratio. Ušao da brani sestru od Bože, a postavio Božu. Mislim da je Džoni imao u planu nekog drugog, a izvršen je uticaj Kristijana Golubovića. Kristijan je glavni fan rijalitija, on je opterećen time. Misli da je zaslužan za sve što se ovde dešava. On u većini slučajeva baljezga toliko gluposti, ja ne mogu da ga slušam -rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.