Peca se ne predaje! Aleksandra mu ne dozvoljava da joj se približi, ovaj put otišla i KORAK DALJE (VIDEO)

Jasno stavila do znanja da ga mrzi!

Danas se Aleksandra Babejić posvetila svom hobiju, pa je crtala na drvenim daskama. Prišao joj je Peca Lazić, a zatim i Milan Runja, te su pokušali da ostvare komunikaciju sa njom. Aleksandra je pustila Milana da je dodiruje, a Pecu je sve preme pokušavala da omeri od sebe.

- Nek ti pomogne Runja za zečeve, a ne ja -rekao je Peca.

- Zar ti nisi rekao da nemaš nikakvog osećaja prema meni -rekla je Aleksandra.

- Ja je volim. Beži, je ću -rekao je Peca, pa krenuo da je masira.

- Beži -vikala je Aleksandra.

- Kako on može, a ja ne mogu? Ponašaj se, nemoj prema meni kao prema kučetu, nisam šugav. To je bezobrazluk, ili me mrziš ili me voliš, kaži jednom -rekao je Peca.

- Ja sam ti rekla da te mrzim -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.