Farmerke se okomile na Pecu! Barbi uspela da ga izbaci iz takta JEDNOM REČENICOM (VIDEO)

Ono nije očekivao!

Danas se Peca Lazić okupio sa farmerkama kojima se tokom boravka na imnaju nabacivao, pa su ga one optužile da previše često gleda u kameru. Bojana Barbi mu se posebno suprotstavila, pa uspela da ga izbaci iz takta.

- Ne gledaj u kameru -rekla je Sneža.

- Ne gledam u kameru, nego u zid. Znaš ti koliko puta ti pogledaš, Babejićka, Barbi? -pitao je Peca.

- Ja pogledam kad pričam nešto intimno. On to stalno radi napadno, napadno se svađa, ko zna kako vodi ljubav. Sigurno i to radi napadno -rekla je Barbi.

- To nikad nećeš saznati -rekao je Peca.

- Ti bi sad da ja hoću -rekla je Barbi.

- Jeste se vas tri dogovorile nešto? -vikao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.