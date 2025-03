URNEBESNO! Jarići nastavili sa nestašlucima, ovog puta napali Barbi: Njena reakcija nasmejala cimere do suza (VIDEO)

Barbi nikako da se privikne na životinje!

Bojana Barbi danas se uputila u štalu kod Sneže Kušadasi kako bi joj pomogla sa poslovima u istoj. Međutim, strah od jarića je bio jači od nje, pa je morala da pobegne iz štale vidno preplašena.

- Nemoj ovo jare da me napadne, da me povredi -rekla je Barbi.

- Neće -rekla je Sneža.

- Da idem da ponesem ove dve kante? Ako me napadnu jarići? -pitala je Barbi.

- Neće, oni se igraju kao pas -rekla je Sneža.

- Skaču na mene, ja se plašim. Uporno skaču na mene, da ponesem metlu da se branim? Ako počnu neće mu ništa? Ona me bode, nemoj! Snežo, brani me, odbrani me -vikala je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.