Ovaj put se neće blamirati? Sneža napravila poklon za sutrašnju pijacu, a Kristijan predstavio plan kako da IZBEGNU PITANJA PRODAVACA (VIDEO)

Okrenuli novi list!

Farmeri su odlučili da na sutrašnju pijacu ponesu poklone koje su napravili, kako bi se što manje obrukali i pokazali neznanje na pitanjima prodavaca. Sneža Kušadasi predstavila je poklon koji je ona napravila, pa je Kristijan Golubović predstavio svoj plan za narednu pijacu.

- Završila sam šapice -rekla je Sneža.

- Bravi! Ti si sve čarape naše pokrala -rekao je Kristijan.

- Htela sam ovako da sečem, i iskla sam nove -rekla je Sneža.

- Odakle mu okice? -pitala je Lili.

- Nisu to okice, to su uši. To je naopako, vidiš da ima natpis -rekla je Sneža.

- Kao beba -rekla je Lili.

- Je l' to poklon za sutra? -pitao je Boža.

- Ne morate da odgovarate na pitanje, imate poklone -rekao je Boža.

- Evo, ja ću da se solidarišem. Uzeću daske, jednom soka, jednom mačka, jednom kuče... Iduće nedelje ću vam dati po jedan oblik, a vi crtajte, i onda kad odemo sa poklonima, nema pitanja. Pitaju nas da bi nas obrukali -rekao je Kristijan.

Autor: M. V.