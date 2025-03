Ovo krije kao zmija noge! Stefan otkrio čime se bavi napolju, ima 20 automobila, a od cifre koju zarađuje zavrteće vam se u glavi (VIDEO)

Zato je on Aleksandrina meta?

Stefan Stojanović svoj privatni život krije kao zmija noge, ali je danas progovorio Saletu Luksu o onome čime se bavi napolju. Naime, Stefan prodaje delove za automobile, a planira i da iznajmljuje vozila iz svog voznog parka.

- Samo da vidim kapiju i isključenje za kući. Imam tri registracije što su istekle. Imao sam neke kazne, to su moji platili verovatno - rekao je Stefan.

- Ti imaš posla, rekao si da ti dvadeset auta stoji -rekao je Luks.

- Dvadeset auta, ima pet spremnih. Treba mi dve i po hiljade evra da zavrtim to. Imam odmah dve tone bakra ili katalizatore, da mogu da vrtim. Dve godine to nisam prodavao, da mi gori to mi je nekih trideset pet hiljada keša. Da pokrpim rupe i da imam da cirkulišem ja. Da se napravi neka mala rentica autića - rekao je Stefan.

Autor: M. V.