Kuneš ljude svaki dan: Aleksandra izrekla brutalne uvrede Sneži Kušadasi, pa u poslednjem trentku promenila odluku! (VIDEO)

Neočekivano!

U rijalitiju ''Farma 8'' je poznato da se petkom održavaju ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Jakšić.

- Ja ću uvek i do kraja biti uz Snežu Kušadasi, šalim se naravno. Ona je za mene loš čovek, prošle nedelje je dosta ljudi klela i sve je nervirala. Neki ljudi koji su nam veliki neprijatelji, ona nam i pomaže. Ogi je super, nisam imala nikada sa njim neki problem, uvek je isti. Jedino što smo imali njegov odnos sa Elenom, pa smo videli nove reakcije. Za sada mi je to to, daću štapić Ogiju zbog moje drugarice Elene - rekla je Jakšićeva.

- Ovo je osoba koja nema gram poštovanje ni prema kome, mi svi živimo zajedno u ovom prostoru i trebamo jedni prema drugima da imamo bar najmanju dozu empatije, ali ona tu nema. Bog je kaznio s tim zubom, ne može da kune tuđu decu, a da očekuje da će se njoj nešto lepo desiti. Ona je ta koja ide i provocira ljude. Ja danas sedim na suncu i sunčam se, ona priča sama sa sobom, ja je pitam: ''S kim ti pričaš'', ona odgovara: ''Pa sa tobom''. Žena nije normalna, svakako šaljem nju - rekla je Rea.

Autor: N.P.