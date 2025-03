Babejić ne može da dođe sebi! Isplakala reku suza, a njene reči su odzvanjale imanjem: Ovo je razlog (VIDEO)

Sve zbog pijace!

Danas se Aleksandra Babejić osamila u spavaćoj sobi, pa je ronila suze. Plakala je nakon pijace i raspodele namirnica, žalila se na nepravdu na imanju, a od suza jedva je uspevala da dođe do daha.

- Svi me muče, svi me u životu muče. Je*em ti više nepravdu, je*em ti prokletu nepravdu. Šest meseci nemam farbu za kosu, nemam ništa, prokleto nemam ništa. Izbacite me napolje ako mi ne dajete farbu za kosu. Samo oni da potrpaju u gu*icu -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.