ŠOU NA FARMI! Barbi potrčala Kristijanu u zagrljaj kako bi mu se požalila na INCIDENT koji se jutros desio u štali (VIDEO)

Smeh do suza!

Bojana Barbi je jedna od najnežnijih duša na imanju rijalitija "Farma" i svaka situacija je posebno potrese.

Ona je jutros skoro kroz suze potrčala Kristijanu u zagrljaj, kako bi mu se požalila na incident koji je imala jutros.

- Kristijane, ja sam htela sa Lakićem da se zamenim, da on muze kravu, a ja donosim vodu, jer me krava udarila repom, pala sam i bojim se. Znaš kako me je udarila, ali on neće, kaže da se foliram -rekla je Barbi.

- Vidiš kako je ona dobra, one je duša, vidi kako je ja mazim -rekao je Kristijan.

- Ja neću da muzem kravu, to ću da kažem gazda Proki sutra -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić