Elena ocrnila Ognjena?! Poverila se Aleksandri, pa iznela ŠOK detalje: Smatra da Ravić JURI KADAR (VIDEO)

Na korak do raskida?

Danas su se drugarice Aleksandra Babejić i Elena Petrović osamile u spavaćoj sobi. Komentarisale su odnos Elene i njenog dečka Ognjena Ravića, smatraju da im i dalje manjka poverenja u vezi.

- Rekao mi je da sam nesigurna, a ja sam rekla: "Nesigurna sam, kako ti u mene, tako i ja u tebe. Mi smo u ovom prostoru, drugo, ne znamo šta će da se desi napolju, da li ćeš ti da imaš neku nesigurnost". U prostoriji smo bili ja, on i Lakić, i niko drugi, on kaže da nije tačno i pokazuje na kamere. Ja kažem: " Ti si se upravo fokusirao na kamere, a nisi se fokusirao na nas u prostoriji, ja i zaboravim na kamere". Mene ne gleda samo narod, gledaju me moji i dete, koliko puta sam napravila sranje i ovaj odnos koji imamo narod vidi. Reksa sam mu da juri kadar -rekla je Elena.

- On nikad tako nije govorio -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.