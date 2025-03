'BEZOBRAZAN SI' Elena i Peca ponovo zaratili zbog gluposti, pa se častili brojnim uvredama (VIDEO)

Nema mira!

Elena Petrović i Predrag Peca Lazić ušli su u sukob zbog toga što Elena jutros nije nahranila jariće, već je to umesto nje uradila Sneža Kušadasi.

- Peco ide li mleko ili ćeš da držiš tu koncert? Ćelavi -rekla je Elena.

- Moraš da nahraniš jariće, a ne Sneža da ih hrani dok ti spavaš -rekao je Peca.

- Nemoj da me provociraš opet, bolje idi u izolaciju nego da se**š ovde. Može jednom da mi neko izađe u susret dok me boli stomak. Bezobrazan si, napadaš me, a ne znaš zašto ležim u krevetu -rekla je Elena.

- Ja berem ne moram da se ka**m da bih ostao u rijalitiju -rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić