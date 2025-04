Peca pokušao da raskrinka Babejićevu, pa ga Boža VRATIO NA FABRIČKA PODEŠAVANJA: Ori se imanje od njihove RASPRAVE (VIDEO)

Haos!

Večeras je na imanju "Farme 8" otpočela igra istine, a Peca Lazić rešio je da postavi pitanje Aleksandri Babejić:

- Kako možeš da se družiš sa Elenom i Barbi kad si svašta govorila za njih? -pitao je Peca.

- Kako možeš ti da se družiš sa Lakićem sa mojim si se tukao? Kako možeš sa Elenom da se družiš kojoj si rekao da je ku*va? Kako možeš sa Reom i Luksom kad ste se najstrašnije vređali? -katao je Boža.

- Ovo je lično pozivanje na fizički kontakt -rekao je Peca.

- Peca postavlja pitanje iz animoziteta, ide za ljudima napad ih... On se pita šta će Babejićka sa ljudima koje je vrđeala, a ne pita se šta on radi sa ljudima koji su pi*ali po njemu -rekao je Boža.

- To je bilo na početku, nismo bile bliske. Ja i Barbi smo se vređale do pre nedelju dana, smatram da to nije tvoj problem. Tad nismo bile toliko bliske, legitinmo smo to rešile i pričamo sada normalno -rekla je Aleksandra.

Autor: M. V.