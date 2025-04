OTKRIVEN PRAVI RAZLOG! Evo zašto je Lili Stevanović nedeljama vidno tužna: Možda ti se javi nakon rijalitija... (VIDEO)

Nije joj lako!

Farmeri su u poslednje vreme primetili da je Lili Stevanović tužna, a razlog tome je, kako im je priznala - ljubav.

- Ona je skrhana emotivno, i kada bude na dobrom putu da se povrati, biće struja kao nekada - rekao je Lakić.

- Ona je ušla u rijaliti, ali ovo nije zaslužila - dodao je Peca.

- Naravno da nije, znam njen deo priče. Njoj stalno kroz glavu prolaze jedna te ista pitanja. Zato treba da ide dalje, da to prođe - komentarisao je Lakić.

- Nemam ja problem te vrste, možda treba izlaziti, upoznavati ljude - navela je Lili.

- Proći će to vremenom, mora da prođe vreme. Svi mi volimo u jednom trenutku, i budemo povređeni, al to je normalno, to je ljubav - kaže Peca.

- Da, ali to stanje te drži dve nedelje - komentarisala je Kušadasi.

- To je problem, nije joj jasno zašto se to tako desilo. Možda je ta osoba otišla negde - kaže Peca.

- Možda će da ti se javi kada se završi farma - navela je Kušadasi potom.

