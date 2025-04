Spremna da okrene NOVI LIST: Barbi rešila da prestane da se KANALI! Otvorila dušu, pa sve priznala inspektorki Lili (VIDEO)

Spremna da se promeni!

Bijana Barbi i Lili Stevanović često komentarišu svoj boravak na imanju, ali i utisak kakav ostavljaju na ljude koji ih gledaju.

- Moram da se distanciram od ljudi, da malo osvetlam obraz, ne mogu više da se kanalim -rekla je Barbi.

- Nisi se kanalila -rekla je Lili.

- Nisam ali, jedna svađa sa Pecom, jedna sa Lakićem, jedna sa Božom, za**bancije sa Kristijanom... Odakle ja znam kako to izlazi napolju -rekla je Barbi.

- Mora malo da se pogura neki period -rekla je Lili.

- Ja volim da pravim balans -rekla je Barbi.

- Ja kuliram Pecu, Peca me napadne. Kuliram Lakića, on se udruži sa Pecom i napadne mene. Boža je jedan dan ovakav, jedna onakav. Treba to sve izbalansirati - rekla je Barbi.

