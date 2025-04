SUZA SUZU STIŽE: Barbi oplela novu turu plakanja zbog Kristijana i Bože! Evo o ćemu je reč (VIDEO)

Ne može da prestane da plače!

Bojana Barbi večeras je završila u suzama, jer je pomislila da neko može pogrešno protumačiti šale koje Kristijan Golubović i Boža Džons redovno prave sa njom.

- Nemoj da plačeš, pogledaj mene kakva sam. Meni nedostaje sve, isto kao i tebi, nemoj plakati -tešila je Elena.

- Ne volim stalno da se šalim, ne volim. Nema niko da me mazi -rekla je Barbi.

- Maziće te kad izađeš, još malo i kući. Izgurali smo ovih meseci, sad još malo i idemo, svako na svoju starnu. Seti se da si dobila pismo da ne smeš da plačeš -rekla je Elena.

- Ne mogu da utičem na svoje emocije, čačkaju me, nerviraju me. Boža me nervira, a i Kristijan je počeo da me nervira. Ne mogu ja svaki dan da se šalim, zna se neka granica. Ne mogu ja svaki dan da se šalim, nisam ja robot -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.