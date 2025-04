Mama Juca će POLUDETI kada ovo vidi: Peca smatra da je Sneža idealna za SNAJKU! Kušadasi mu jasno stavila do znanja JEDNO (VIDEO)

Konačno stali na put glasinama!

Večeras je na imanje "Farme 8" stigla voditeljka Ana Radulović kako bi sa farmerima prečešljala nedelju na izmaku i razgovarala o najaktuelnijim temama. U dnevnoj sobi ugostila je Pecu Lazića i Snežu Kušadasi kako bi konačno raščivijali prirodu njihovog odnosa.

- Ne dešava se ništa, Peca priznao da je zaljubljen i pokušava da me osvoji. Rekla sam mu da me ne zanima, ali mogu da mu budem drugarica. Zaštitio me je i ja osećam zahvalnost. Prešla sam preko ranijih sukoba, prija mi da me neko zaštiti, ali mi ne prija da mi kaže da ja zaljubljen u mene. Nisam navikla na sve to, a ne želim da ga povredim. Peca mi se ne dopada, nije moj tip ni psihički ni fizički -rekla je Sneža.

- Mislim da je to samo sakrivanje emocija, hoće samo da pkaže da je ledena lejdi. Ona sa vima koji je napadaju priča normalno, a sa mnom... -rekao je Peca.

- Kad je pokušao da me dodirne, dobio je po nosu, pokušavam da se iskontrolišem. Prija mi pažnja, ali me niko ne zanima u tom smislu -rekla je Sneža.

- Ja sam uvek tu za nju, a ona kao da gleda samo korist. Svestan sam da joj se ne dopadam, poznajem joj bivše moimke i znam da nisu lepotani. Ja sam rekao da ću do avgusta ove godine da je smuvam, ako izgubim vodim je na ručak. Kladim se samo u ono što mogu da dobijem.

- Da li misliš da je Sneža idealna za snajku? -pitala je Voditeljka.

- Iskreno, ja mislimda bi Juca Snežu gotivila. Rekla mi je Juca:" Skloni se od Sneže, ta će da ti napravi probleme u životu". Juca bi se obradovala jer Sneža ima dobru dušu i uvukla bi joj se pod kožu kao što je i meni -rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.