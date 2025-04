SUDAR TITANA! Lakić se drznuo da kaže Kristijanu da je u nečemu bolji od njega, on ga PLJUNUO u lice - Obezbeđenje odmah reagovalo (VIDEO)

Sukob epskih razmera!

Nikola Lakić i Kristijan Golubović danas su ušli u nikada žešći sukob!

- Za šta to ja nisam maher? -pitao je Kristijan.

- Nisi zadužen za životinje ove sezone -rekao je Lakić.

- Ja sam za sve vas doktor ovde -rekao je Kristijan i pljunuo Lakića.

- Evo, to je on zapravo. Nisi najbolji u svemu i to je istina -rekao je Lakić.

- Ljubićeš me u du*e kada izađemo -rekao je Kristijan.

- Pljuješ me ovde ispred ikone, ja sam nadmoćniji verbano od tebe i to je istina -rekao je Lakić.

- Dvadeset dana nisi promenio vodu svinjama i kažeš da ja nisam brinuo o životinjama -rekao je Kristijan.

- Ja sam te verbalno pobedio ovde -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić