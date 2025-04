Farmeri se prisetili NAJVEĆEG ANDREINOG BLAMA: Uradila OVO, pa se ONESVESTILA (VIDEO)

Haos!

Jutros su se nekadašnji učesnici rijaliti programa "Zadruga" prisetili situecije iz četvrte sezone kada je Andrea Anđelković ugrozila svoj život zbog pohlepe.

- Rea je u Zadruzi 4 popila 20 C vitamina. Njoj je to ličalo na pomorandžu i ona je to sisala dok nije pala u nesvest. Je l' se sećaš toga? -pitala je Lili Kristijana.

- Bože sačuvaj -šokirala se Aleksandra.

- To ne sme da se pije -rekla je Barbi.

- Da, Rea pije jer je alava, htela je da popije soka što više -rekao je Kristijan.

Autor: M. V.