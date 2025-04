HITAN SASTANAK: Farmeri danas imaju SPECIJALAN ZADATAK! Njih dvojica dobili POSEBNE POHVALE (VIDEO)

Andrea deli poslove!

Nakon Prokine posete, ovonedeljna gazdarica Andrea Anđelković rešila je da sa farmerima održi sastanak kako bi rasporedila poslove.

- Lakić i Peca su specijalno pohvaljeni, kuća je u odličnom stanju. Božo, čuo si svoje, kod životinja je sve super. Danas do kraja dana mora cela bašta da se okopa, to nam je danas zadatak. Čisto je kod bunara, ja sam rekla da je očišćeno. Pab treba svako jutro da se čisti. Rekao je da radimo na svojim zadacima, a do kraja dana mora da se bašta cela prekopa i da se iscepaju drva -rekla je Andrea.

Autor: M. V.