Mnogo je ljubomoran: Elena se poverila Jakšićevoj o detaljima raskida sa Ognjenom! Pitanje koje joj je Ravić postavio bacilo je u razmišljanje (VIDEO)

Šok!

Još od ranog jutro primetno je da Elena Petrović i Ognjen Ravić nisu u dobrim odnosima. Naime, oni su raskinuli, a sada je Petrovićeva otkrila najboljoj drugarici Aleksandri Jakšić razloge za tačku koju su stavili na svoj odnos.

- Mnogo je ljubomoran, Ognjen je tip koji misli da ćemo kad izađemo da budemo 24 sata zajedno. On me je unapred već pitao dosta stvari: "Kad odeš kod mame i sestre koliko se ti zadržavaš kod njih"? -otkrila je Elena koje pitanje joj je postavio Ognjen.

- Strašno -rekla je Aleksandra.

- To su neka pitanja... Ja stavim prst na čelo, to je onaj top rolka i 24 sata zajedno. Kakve su to budalaštine. On nema osećaja uopšte -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.