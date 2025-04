Hit!

Kristijan Golubović danas je bio raspoložen da ćaska sa farmerima, pa je prepričavao jedan dejt.

- Namazana u zlato, nad*kala obrve, orao je*ote... Ja gledam da l' sam ćorav... Ona meni kao da mi sipa nešto, stavlja mi si*u u glavu... žena te uzbudi je*ote... Nisam ja mrtav konj... Du*etom me pipne, i ja na kraju... Opa, privati, nemogu ja... Ona se ne otima... Ja da je odbacim kući, ona mi kaže da me pikirala čim sam ušao. Sutradan me zove kaže da je na plaži, i sad opet je sve plaža, more, restoran pesak... Ja dolazim, dve plave devojke stoje. Jedna nosi šešir, druga pobegla iz Frankeštajnovog filma... Ja je gledam, ne znam osobu, ja sam je gu*io do pre tri sata... - rekao je Kristijan.

- Bez šminke, apa drapa majica, kostim... ka su ušle unutra... ja malo malo na retrovizor. Ona oće ribicu da jede... ja samo razmišljam da pobegnem - rekao je potom.

