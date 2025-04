Obezbeđenje interveniše zbog Barbi i Sneže: Farmerke u nikad brutalnijem sukobu, evo zbog čega (VIDEO)

Haos!

Danas su se Sneža Kušadasi i Bojana Barbi žestoko sukobile u spavaćoj sobi. Naime, Sneža je htela da zauzbe Bojanin krevet, pa je ona rešila da je spreči u svemu. Obratila se i Kristijanu Goluboviću kako bi joj pomogao, a onda se sama obračunala sa njom, pa je moračo da reaguje i obezbeđenje.

- Nemaš šta da bacaš moje stvari i bacaš slamaricu. Idi kod nih koje su te podbunile da te doiskvalifikuju -rekla je Sneža.

- Sneža me ogrebala -vikala je Barbi.

- Ne dam više da me maltretirate. Probajte da me maltretirate i dobićete Domestos po očima -rekla je Sneža.

- Niko me nije nagovorio, vidi kako me ogrebala. Ti si na mene nasrnula i počela da me grebeš -rekla je Barbi.

- Tek se pitaj na šta ćeš da ličiš, i ti i svi ostali ako krenete -rekla je Sneža.

- Treba Kristijan da je poliva, uvek mi je bude žao, ali i treba -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.