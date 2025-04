Jakšićeva improvizovala SVOJU EMISIJU: Ugostila Bojanu Barbi, pa timski oplele po Boži Džonsu (VIDEO)

Našla novu zanimaciju!

Danas je Aleksandra Jakšić improvizovala svou emisiju, pa u njoj ugostila Bojanu Barbi. Glavna tema joj je bio Boža Džons, a nije štedela kritike na njegov račun, ni voditeljka, ali ni sagovornica.

- Zašto se Boža tako destruktivno ponaša? Zašto je asoicijalan sa dugim ljudima? Zašto stalno napada sve oko sebe i onda se sa svima miri? Vidimo da se već dva dana čepi Peci i Lakići, da lui ćeli sa njima da deluje protiv neke osobe, pa traži podršku u njima? -pitala je Aleksandra.

- Pričajte o meni pošto bez mene nema Farme 8 -rekao je Boža.

- Mislim da je on nezadovoljan i neispunjen svojim životom. To govori njegovo ponašanje, kako se ponaša prema ulčesnicima i ženama. Napada žene, a kada ga uvrede, priča kako su ga napale. One moraju da mu vrate, a on je nezadovoljan jer mu se sviđa Elena. On ne zna šta hoće, šta voli, šta ne voli. Ne zna da li je muško ili žensko. Mislim da je neispunjen jer Elena ne obraća pažnju na njega -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.