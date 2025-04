Sestre i dalje vode rat! Elena se požalila na Luksa i Andreu, pa dobila neočekivan savet od Jakšićeve (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Danas se Elena Petrović poverila svojoj drugarici Aleksandri Jakšić, pa otkrila neprijatnu situaciju koju je imala sa dečkom njene sestre - Saletom Luksom.

Naime, iako Andrea i Elena nisu u dobrim odnosima, Andrein dečko joj je doneo lek, pa se ipak nepristojno poneo prema Eleni.

- Je l' te boli stomak? -pitala je Aleksandra.

- Došao Luks do mene i kaže pošto Andrea ne priča sa mnom doneo mi je on. " Andrea ne priča sa tobom, pa me poslala da ti dam" -prepričala je Elena, pa objasnila kako joj je Luks lek bacio direktno u lice.

- Jeis ti tražila to? -pitala je Aleksandra.

- Ne -rekla je Elena.

- Što nisi zafrljačila u glavu? Čega se plašiš? On tebe, ti njega, ja bih mu direkt vratila -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.