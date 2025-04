Barbi objasnila zašto je broj jedan!

Danas su se Bojana Barbi i Peca Lazić šestoko sukobili i to zbog njene muzičke karijere. Naime, Lazić je ne smatra velikom zvezdom, pa mu je Barbi na grublji način objasnila da to zaista jeste.

- Ti si iskompleksirana -rekao je Peca.

- Ti si iskompleksiran čim vređaš druge, nismo konkurencija da bi ti mene komentarisao -rekla je Barbi.

- Što se tiče muzike... -započeo je Peca.

- Ma ne možeš ti da mi pričaš o muzici, teraj se u ku*ac. Ti nemaš talenta, ne znaš ni da pričaš. Ja sam zvezda za razliku od tebe. Ne može on meni da priča o muzici, ja kad sam snimala albume, gde je on bio, u mu*ima? Idi pa vidi, on me sad vređa na muziku -rekla je Barbi.

- Jesi ti estradna umetnica? -pitao je Peca.

- Naravno da jesam -rekla je Barbi.

- Na osnovu čega? -pitao je Peca.

- Snimala sam albume, pojavljujem se u emisijama sa poznatim zvezdama. Ko je ozbiljno u muzici, on zna ko sam ja. Ti si dete, derište, ja deset godina trajem na estradi. Budalo jedna neobrazovana nemoj da se mešaš, o pevanju ne može niko da mi drži predavanje -rekla je Barbi.

- Je l' može pokojni Šaban da ti priča o muzici? -pitao je Peca.

- On može, ali ti Predrag ku**ev Lazić ne može -rekla je Barbi.

Autor: M. V.