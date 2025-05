Jakšićeva ponovo u ulozi VODITELJKE, Spojila Božu i Elenu: Petrovićeva odmah napustila intervju, pa priznala da ŽUDI ZA OGNJENOM (VIDEO)

Haos u Trač pabu!

Aleksandra Jakšić danas je ponovo ušla u ulogu voditeljke, pa je uspela ono što gotovo niko nije. Spojila je Božu Džonsa i Elenu Petrović, pa pokušala da odradi zajednički intervju.

- Da li je istina da si ti uzrok svoh problema kad je u pitanju veza Ogija i Elene? -pitala je Aleksandra.

- Nema me u svakom problemu, ima me kad me spomenu. Taj isti Ognjen kad su bili u vezi, kad su je napadali... -započeo je Boža, pa je Elena upala u reč.

- Ovaj gospodin se mešao u svaki moj problem misleći da me brani, bio je u svakom mom problemu kao uhodica -rekla je Elena.

- Ona je neko ko je se zakleo u sina da se neće pomiriti sa Ognjenom, a vidim da žudi za tim -rekao je Boža.

- Da, žudim -rekla je Elena.

Autor: M. V.