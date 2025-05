Ljubav cveta nakon pomirenja: Elena promenila planove zbog Ognjena! Nakon rijalitija htela sama u Italiju, a sada... (VIDEO)

Novi momenti!

Naon pomirenja koje je juče palo, Elena Petrović i Ognjen Ravić se ne razdvajaju. Oni izgledaju nikad prisnije, razmenjuju nežnosti na svakom koraku, a poljupci samo pljušte.

Danas su razgovarali o putaovanjima nakon rijalitija, a Elena je poništila sve prethodne planove, pa pristala na putovanja sa Ognjenom.

- Kad ćemo na more? -pitala je Elena.

- Ne znam, od tebe zavisi -rekao je Ognjen.

- Čim izađemo -rekla je Elena.

- Zar ne ideš u Italiju prvo? -pitao je Ognjen.

- Ne znam za to, to nije sigurno, to ću tek da vidim -rekla je Elena.

- Čekaj prvo da se smuvamo, lako ćemo za putovanja -kazao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.