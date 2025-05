POLIVANJE Sneže Kušadasi postalo tradicija: Babejićeva je okupala VODOM, pa joj ULJE prosula u lice! Ona istrajna u nameri da NE OPERE KOSU (VIDEO)

Haos!

Nova rasprava između Bože Džonsa, Kristijana Golubovića i Sneže Kušadasi danas je zatresla imanje. Naime, Sneža je spremala sebi večeru, te time prekršila zadatak koji im je Proka dao. Boža joj je oteo večeru i bacio na pod, pa je nastao sveopšti haos.

Aleksandra Babejić se uključila u raspravu, pa polila Snežu vodom, a kasnije i uljem u kom su pripremali ručak. Sve vreme su se raspravljale, a Sneža je ostala istrajna u nameri da ne opere kosu.

- Možeš da me polivaš čime hoćeš, lepa sam, zato me i mrzite, što sam intelignentna, zato me mrzite -ponavaljla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.