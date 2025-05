JA SAM BEZ NJE DRUGA OSOBA: Aleksandra se požalila na Gagu, pa otkrila da je samo Kristijan uspeo da dopre do nje SVOJIM REČIMA (VIDEO)

Otvorila dušu!

Nakon što je Aleksandra Babejić postala svesna da je izgubila Gaginu podršku, porazgovarala je sa Kristijanom Golubovićem.

- Ona ti je to zamerila, videla je da si izgubila kompas -rekao je Kristijan.

- Ona zna da sam ja bez nje druga osoba, ona upravlja sa mnom kao ti. Ima nešto kad slušam ljude i kad ne slušam, samo treba da mi dopreš do mozga, a to je ona znala i to ti znaš. Ove ljude to ne zanima -tvrdila je Aleksandra.

- Oni tebe gledaju kao divljakušu. Čim ona poliva, razbija i ruši, to je kod tebe trauma. Naučilo nas je silu većom silom, zlo većim zlom -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.