PUKLO PRIJATELJSTVO?! Boža i Kristijan zaratili kao nikad pre, Golubović ga JEDNOM REČENICOM rastavio na činioce (VIDEO)

Kraj jedne ere?

Bojana Barbi i Boža Džons danas su se žestoko sukobili. Naime, Boža je primetio da mu je Barbi bacila zemlju na odeću, pa je rešio da joj unušti prepoznatljive roze štikle. Nakon ovoga nastala je velika rasprava jer je Boža vređao Bojaninog oca, a Kristijan Golubović se obrušio na Džonsa kako bi ga odbranio.

- Brate, neko će ti polomiti nos, sa njom se prepucavaj -rekao je Kristijan.

- Ku*va jedna smrdljva -vikao je Boža.

- Prozivaš čoveka koji nije u rijalitiju. Nije on pi*ka, on će da te prebije. Ti si rijaliti landara. Znate li šta pričate? Vi imate rijaliti mo, ceo život ćete se lečiti od bolesti. Ne možešp da prozivaš čoveka koji je institucija. Ti si jajara koja njega proziva, šta ti je on uradio? Gde je tvoj tata, njen se tata nje nije odrekao, a tebe se tvoj odrekao -tvrdio je Kristijan.

- Ti da si priajtelj, ti to ne bi pričao -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.