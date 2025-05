IMAO SAM HILJADU DINARA U DŽEPU: Boža progovorio o detinjstvu, odrastanju i trenutku kada ga je OTAC IZBACIO IZ PORODIČNE KUĆE (VIDEO)

Otvorio dušu!

Andrea Anđelković započela je sa Saletom Luksom kulinarsku emsijiju "Kuvajte sa Saletom". Današnji gost bilo je Boža Džons koji nije krio oduševljenje zbog povoda da progovori o svom životu.

Otkrio je sve o privatnom životu, odrastanju, detinjstvu, ali i o najtežem trenutku kada ga je otac Karađorđe Ristanović nakon završene srednje škole oterao od kuće.

- Moj tata je radio kao pekar, došao je iz Ljubovije. Nikada me to nije zanimalo, uvek sam bio drugačiji od sve dece, isticao sam se i odvajao u školi. Nisam pravio probleme, ali pevam na času kad mi se peva, bio sam specifično dete. Kad sam završio tata je hteo da napravimo restoran u sklopu kuće. Radio sam kao kod nekog gazde, kao da mi nije bio otac. Radio sam na suncu, a tek sam došao na svet odraslih. Napravili smo restora u etno stilu, lagana priča sa kariranim stolnjacima. Ljudi su uživali zbog hrane, teo smo razradili. Imali smo problem od prvog dana, ja ne volim da nosim košulju. Bilo mi je neprijatno, imao sam kompleks. Često mi je davao otkaz i ja njemu. Pva naša svađa posle godinu dana oko restorana, rekao mi je: "Imaš sat vremena da napustiš kuću". To su roditelji, kad se setiš oca da imaš strahopoštovanje. Prijatelj me vozio za Novi Sad, ja sam imao hiljadu dinara u džepu -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.