'JOŠ JEDNOM MU SE OBRATI I ZAVRŠILI SMO' Ognjen i Elena se ponovo POSVAĐALI zbog Bože Džonsa (VIDEO)

Ne može da ga podnese!

Ognjen Ravić ponovo je zamerio svojoj devojci Eleni Petrović što u potpunosti ne ignoriše Božu Džonsa koji je čest uzrok njihovih svađa.

- Nemoj da mi dižeš nos za gluposti i bez razloga -rekla je Elena.

- Nemoj ti mene da nerviraš i da me lažeš -rekao je Ognjen.

- Pričam sa Andreo i njoj odgovaram samo, to što on uleće, to je već nešto drugo. Ovaj put nisi u pravu. Prestani da se tripuješ više -rekla je Elena.

- Još jednom mu se obrati i završili smo -rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić