BRUTALNO ISKRENO: Lakić opleo po LJUBAVNOM TROUGLU, pa žestoko potkačio Ognjena: Zbog ovoga ga smatra BOLESNIKOM (VIDEO)

Au!

Nikola Lakić i Peca Lazić danima su odvojeni od kolektiva i nikako da nađu zajednički jezik sa cimerima. Danas su se osamili kod bunara, pa su izneli prek sud o učesnicima, a posebno su potkačili Elenu Petrović, Ognjena Ravića i Božu Džonsa.

- Ena nema odgovora kad je pitam "Je l' vas blam da svo troje radite štalu?" Ena je trebala da završi sve sa Ognjenom, ako se Boža približi da ga od*ebe. Ona hoće da radi sa njim, on je pitao da rade, a on traži Enu da bi se slikao sa njom do poslednjeg dana, ne jer je voli nego zato što mu je bitan kadar. Ognjen još veči mentol i bolesnik koji podržava Enu, svinger, mentol, ko zna šta je, ode i on sa njima u štalu -rekao je Lakić.

Autor: M. V.