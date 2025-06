Aleksandra UNAKAZILA Kristijana, povukla pogrešan potez, pa morala da mu OBRIJE GLAVU: Golubović urlao iz petnih žila: IDEM NA FINALE ĆELAV (VIDEO)

Šok!

Kristijan Golubović često zna da iznenadi gledaoce, pa se danas odlučio na nesvakidašnji potez. Okupio je oko seba tim farmera da se pobrine za njegov novi, nesvakidašnji izgled.

Iako nije imao nameru da završi ćelav i da obrije glavu, morao je da se odluči na ovaj potez jer mu je Aleksandra Babejić načisto upropastila frizuru.

- Porašće to brzo -rekao je Luks.

- Porašće, ali nije poenta da idem na finale ćelav -rekao je Kristijan.

- Nije moglo nikako da se izvuče? -pitao je Luks.

- Vidim joj po rukama da ne zna šta radi, kao da je pala sa Marsa, a lepo sam joj sve objasnio. Sve radite preko ku*ca, devet meseci gledam kako dvadeset idiota sve radi preko ku*ca. Sad me briješ do glave tri dana pred finale jer ne znaš da izvučeš liniju od uha do uha i ispadam budala -rekao je Kristijan.

Autor: M. V.