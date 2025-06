Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Farmeri - Narod pita", voditeljka Kristina Spalević ugostila je Božu Džonsa i Elenu Petrović, te su tako progovorili o reakcijama najbližih na učešće u rijalitiju.

- Božo, je l' su te sačekali roditelji, šta su ti rekli - pitala je Kristina.

- Došao sam kući i nismo nešto pričali, bilo je tri ujutru. Sutradan smo otac i ja seli na piće, rekao mi je: "Jesi dobio popularnost, nisam bio za to da uđeš u rijaliti, ali si se ti toliko blamirao, sramotio nas. Gde smeš da psuješ nekome dete?", rekao mi je: "Kako možeš da opsuješ devojku?! Elena nije za tebe, to se vidi iz aviona", ja mu kažem da znam, ali da nije isto kada sediš kod kuće, nego kada si u rijalitiju. Majka mi je rekla da me narod ne gotivi u situaciji sa Elenom, ali mi je rekla da me gotive jer sam iskren - rekao je Boža.

- Elena, gde si ti otišla, kakve su reakcije - pitala je Kristina.

- Sa tetkom se nisam čula, smatram da oni treba mene da pozovu. Itekako imam gde, tu mi je i mama na raspolaganju i prijatelji i stric. Moja majka je uz mene, da nije tako, ne bi sedeli na ručku sa Ognjenom i mojim sinom - rekla je Elena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić