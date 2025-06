'AKO SE IKADA RAZVEDEŠ BIĆU TU' Jelena Golubović otkrila sve o BRAČNOM ŽIVOTU, a onda je Conja ŠOKIRAO sve i priznao koliko je ZALJUBLJEN u nju (VIDEO)

Voditeljka Mina Vrbaški je večeras u emisiji "Farmeri - Narod pita" na Narodnoj TV ugostila dva ljuta rijaliti suparnika Jelenu Golubović i Nikolu Jovanovića Conju.

Jelena Golubović se na samom početku emisije osvrnula na bračni život.

- Moj muž se slučajno ne bi slikao. On je imao poziv da dođe i ranije, ali nije želeo da bude na televiziji. U braku nam je divno, živimo zajedno, ali stalno menjamo lokaciju. Moj posao je nesvakidašnji, kao i njegov tako da nam je život na "točkovima" -rekla je Jelena.

Jelena je otkrila i kako je njen sadašnji suprug podneo njen boravak u rijalitiju.

- Ja sam brzo izašla iz rijalitija, a on nije imao kablovsku, pa nije pratio konstantno. On je ovako miran, ali nije želeo da uđe u rijaliti, jer kaže da bi poludeo kada bi me neko napao u rijalitiju -rekla je Jelena.

Nikola Jovanović Conjo je imao pomalo teatralni nastup na samom početku emisije, kada je odglumio da je pao u nesvest, pa priznao da je zaljubljen u Jelenu.

- Malo mi se zamračilo pred očima Mina kada sam te video. Jelena ja sam u tebe bio zaljubljen na imanju, ali te je sadašnji muž oteo -rekao je Conja.

- Ovo gledaju i moj muž i tvoja žena -rekla je Jelena.

- Pozdrav za oboje. Čuo sam da je njen muž baš obdaren i da su mnoge žene ludele za njim. Ali ako se nekada razvedeš, ja ću biti tu -rekao je Conja.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić