Au, kakva PLJUVAČINA! Luks, Barbi i Lakić se obrušili na Božu Džonsa, Sale otkrio šta mu je Taki pričao (VIDEO)

Biće haosa?!

U novom izdanju emisije "Farmeri-Narod pita", voditeljka Mina Vrbaški ugostila je Bojanu Barbi, Saleta Luksa i Nikolu Lakića, koji su žestoko opleli po Boži Džonsu.

- Viktorija je glumica. Mislim da se nije zaljubio, sve je zarad medija, dečko je kadruša. Kada smo bili na superfinalu, hteo je da je poljubi, ona je iskulirala više puta. Seli smo tamo ispred i ona je pitala: "kakva sam bila? ja sam treća godina glume, mislim da sam super odradila", tako da je možda ovo devojci neki diplomski - rekao je Sale Luks.

- Mislim da tera inat Eleni...Ništa čudno od njega, mislim da je inat u pitanju, da dokaže Eleni da može da osvoji druge žene i da Elena nije jedina u njegovim mislima i u glavi - rekla je Barbi.

- Uf...Boža je cirkuzant, mečka po imanju, ne dopada mi se njegovo učešće. Sve ono što promoviše, uletanje devojkama u krevet, opsedanje i bolesnim ponašanjem je pokazao da ne voli devojke, nego neko ko voli da ih muči. Izofirali su ga da je homoseksualac, ne mogu to da tvrdim. Iskoristio je priliku da se slika sa Viktorijom da bi dobio dva ili tri medijska člana...Da li može i ona da se spusti toliko nisko?! - rekao je Lakić.

- S Božom treba znati. On nije loš dečko, ali pati za mnogim nekim stvarima i ima taj kompleks niže vrednosti. Kriv je otac što ga nije vaspitao kako treba, nego je pustio da se sam vaspitava. Nije on taj karakter da ima stav prema devojci, trudi se da bude beskičmenjak. I sam je pričao da je bio sa devojkom samo kada je platio. Ja sam baš pitao Takija što neće da mu nabaci devojku, on kaže: "milion puta sam mu montirao, on pobegne u vece i zaključa se" - rekao je Luks.

Autor: Nikola Žugić