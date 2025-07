Bili smo bliski, ali... Sneža Kušadasi progovorila o odnosu sa Pecom Lazićem, otkrila sa kojom devojkom bi on sigurno bio (VIDEO)

Progovorila o svemu!

U novom izdanju emisije Narod pita - Farmeri, voditeljka Kristina Spalević, ugostila je bivše farmerke Bojanu Barbi i Snežu Kušadasi.

Na samom startu emisije, Barbi je otkrila sve o priči kada je uhvatila Snežu kako namešta grudnjak nakon susreta sa Pecom:

- Ja sam tada došla i videla Snežu kako izlazi iz izolacije i namešta brushatlere, a u izolaciji je bio Peca - rekla je Barbi.

- Šta ljudi sve pričaju. To se desilo kada je Peca imao sukob sa Kristijanom, i tada sam mu ja odnela hranu, jer niko nije hteo da priča sa njim zbog Krisijana, mene to nije zanimalo, ja se družim sa kim želim. Iskreno ja moram da kažem da sam ja bila sa Pecom to bi bilo transparentno - rekla je Sneža-

- Meni je i Pece rekao da je zaljubljen u tebe, on je mislio da ja to neću reći ali sam rekla - rekla je Barbi.

- Ja sam znala da je Peca zaljubljen u mene, ali to mene nije zanimalo, ja da sam htela da budem sa Pecom ja bih bila sa Pecom. On i ja smo se družili i on se zaljubio, ali mi se družimo, on je čovek zaljubljive prirode - rekla je Sneža.

- Da on je zaljubljive prirode, njemu je bitno da bude kraj neke devojke, on se u nas tri, četiri zaljuvbio - rekla je Barbi.

- Peca je mogao da bude samo sa Babejićkom, ali je imao pravo da muva koga želi - rekla je Sneža pa dodala:

- Njegovi sukobi su bili preko mene, jer je on stalno govorio kako njega diraju jer mene ne mogu.

