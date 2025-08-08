AKTUELNO

PLJUŠTE ŠOK OPTUŽBE: Aleksandra i Runjo žestoko zaratili, ona obelodanila njegova DUGOVANJA i udarila mu na majku! (VIDEO)

Haos u studiju!

Voditeljka Mina Vrbaški ove večeri je u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" ugostila Milana Runju i Aleksandru Babejić. Njih dvoje su na samom početku žestoko zaratili i izneli brojne optužbe.

- Volela bih da prvo pričamo šta je sve Runja izneo - rekla je Mina.

- Nataša ima prijatelje svuda, ušle smo u grupu i poslale podatke, a onda sam osetila da nešto ne štima. Dobila sam neke informacije od jedne osobe da je neki momak sarađivao sa njima i da nije bio isplaćen - govorila je Aleksandra.

- Ne lupaj, ne znam o kome se radi. Poslali su informacije da te izbace iz grupe. Nisi izašla nego si izbačena - dodao je on.

- Hoćeš dokaz o tvojim dugovanjima? Telefon ti je 73.000, ja imam informacije iz prve ruke o tebi. Majka ti je pevaljka, a ti si pljuvao moju Gagu - rekla je Aleksandra.

- Nisam nikad u životu - poručio je Runja.

