Palo pomirenje uživo u programu: Boža i Runja se izmirili posle svih uvreda (VIDEO)

U novom izdanju "Narod pita", voditeljka Mina Vrbaški je ugostila Milana Runja i Božu Džonsa.
Na samom početku emisije, Boža je čestitao rođendan svojoj majci, a potom je Runja pozdravio publiku i gledaoce pa su se on i Boža pozdravili.
- Evo ja ću da ustanem da se zagrlimo - rekao je Boža.
- Da se pozdravimo - dodao je Runja.
- Mi smo se svađali i realno je da svima ja smetam, Svi su napadali Božu, a sada im smeta i Viktorija, meni su dali etiketu da sam gej, i sada pričaju da plaćam devojke. - rekao je Boža.
Detaljnije u nastavku.
Autor: pink.rs