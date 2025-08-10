AKTUELNO

Farmeri

Palo pomirenje uživo u programu: Boža i Runja se izmirili posle svih uvreda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Narodna tv ||

U novom izdanju "Narod pita", voditeljka Mina Vrbaški je ugostila Milana Runja i Božu Džonsa.

Na samom početku emisije, Boža je čestitao rođendan svojoj majci, a potom je Runja pozdravio publiku i gledaoce pa su se on i Boža pozdravili.

Foto: Narodna tv

- Evo ja ću da ustanem da se zagrlimo - rekao je Boža.

- Da se pozdravimo - dodao je Runja.

Foto: Narodna tv

- Mi smo se svađali i realno je da svima ja smetam, Svi su napadali Božu, a sada im smeta i Viktorija, meni su dali etiketu da sam gej, i sada pričaju da plaćam devojke. - rekao je Boža.

Foto: Narodna tv

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs

#Boža Džons

#FARMA 8

#Farmeri

#Milan Runjo

POVEZANE VESTI

Farmeri

'DRAGO MI JE ŠTO JE SREDILA KOSU, VIŠE NIJE METLICA' Sneža i Aleksandra ZARATILE na samom početku emisije, a onda je Runja ŠOKIRAO sve i priznao čime

Farmeri

LETI PERJE U STUDIJU! Sneža optužila Aleksandru da je POPILA pre emisije, ona joj jednim potezom ZAPUŠILA USTA (VIDEO)

Farmeri

'JA SAM TI BILA KONKURENCIJA' Aleksandra Jakšić se uključila uživo u program, pa ZARATILA sa Jelenom Golubović (VIDEO)

Domaći

'UŽIVAMO U LJUBAVI' Andrea otkrila da li je njena porodica konačno prihvatila VEZU sa Saletom, pa priznala koliko mašta da se uskoro ostvari kao MAJKA

Domaći

'BAKA ME JE JOŠ OD MALIH NOGU NAZIVALA KOPILETOM' Aleksandra progovrila o TEŠKOM detinjstvu, pa otkrila koja rijaliti učesnica joj je jedina POMOGLA n

Farmeri

'IMA NAJLEPŠE GRUDI OD SVIH ŽENA U RIJALITIJU' Conja rešio da OSVOJI Jelenu Golubović po svaku cenu, pa joj OTKRIO: Mnoge žene me vole zbog moje 'obda