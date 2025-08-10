Palo pomirenje uživo u programu: Boža i Runja se izmirili posle svih uvreda (VIDEO)

U novom izdanju "Narod pita", voditeljka Mina Vrbaški je ugostila Milana Runja i Božu Džonsa.

Na samom početku emisije, Boža je čestitao rođendan svojoj majci, a potom je Runja pozdravio publiku i gledaoce pa su se on i Boža pozdravili.

- Evo ja ću da ustanem da se zagrlimo - rekao je Boža.

- Da se pozdravimo - dodao je Runja.

- Mi smo se svađali i realno je da svima ja smetam, Svi su napadali Božu, a sada im smeta i Viktorija, meni su dali etiketu da sam gej, i sada pričaju da plaćam devojke. - rekao je Boža.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs