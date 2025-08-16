ON JE KLOŠAR BEZ DINARA: Danica iz Smedereva se oglasila nakon saznanja da joj je Luks slao poruke, pa Rea dala svoj sud o tome! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Farmeri - narod pita'', gosti voditeljke Mine Vrbaški bili su Andrea Rea Anđelković i Milan Runjo.

Nakon što je Rea iskazala tvrdnju da se njen bivši momak dopisivao sa devojkom iz Smedereva, Danicom, ističući da joj je na taj način bio neveran, oglasila se i izvesna devojka, koja je otkrila o čemu je reč.

- Da li možemo da čujemo tvoju priču? - upitala je voditeljka.

- Ja sam iz Smedereva. Znam ga iz priča šta je pre radio. On je klošar bez dinara, a glumi neki nivo. On je niko i ništa. Meni je bilo dosadno, pa sam ga zaluđivala, ja volim da zaluđujem te bolesnike - rekla je Danica.

- Da li imaš nešto Rei da poručiš? - upitala je gledateljka.

- Imam, da. Ne treba joj više nikada dase petlja sa tim čovekom i to je to - istakla je Danica.

- Ja sam nivo za sve te devojke sa kojima se čuje Luks, bez da vređam ikoga. On je govorio da sam ja ljubomorisala na sve i svakog - istakla je Rea.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

