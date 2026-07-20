Tragičan kraj potrage: Tri osobe sa Kosova i Metohije pronađene mrtve u Severnoj Makedoniji

Tri osobe poreklom sa tzv. Kosova, koje su bile prijavljene kao nestale nakon što su krenule iz naselja Aerodrom u Skoplju ka KiM, pronađene su bez znakova života u prevrnutom automobilu na putu od graničnog prelaza Blace prema Skoplju, piše portal Botasot.info.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, 19. jula 2026. godine, oko 22.35 časova, policija je obaveštena o automobilu marke Mercedes sa nemačkim registarskim tablicama koji se prevrnuo na toj deonici puta.

Na lice mesta odmah su izašli policijski službenici, koji su utvrdili da se u vozilu nalaze tri osobe bez znakova života - jedan muškarac i dve žene. Smrt je potvrdila i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Tri osobe nestale nakon polaska iz Skoplja ka Kosovu i Metohiji, porodice tražile pomoć

MUP Severne Makedonije saopštio je da je ranije istog dana, u 13.40 časova, u Policijskoj stanici Bit Pazar jedan državljanin tzv. Kosova prijavio nestanak tri osobe.

Prema prijavi, poslednji kontakt sa njima ostvaren je 18. jula oko 22.15 časova, kada su se nalazili u Aerodromu u Skoplju.

Ovaj tragičan razvoj događaja potvrdio je slučaj troje nestalih osoba, za kojima su porodice prethodno javno tražile pomoć u njihovom pronalaženju.

Nadležni organi još nisu objavili identitet stradalih, dok se očekuje da će okolnosti saobraćajne nesreće biti rasvetljene nakon završetka istrage.

Autor: S.M.