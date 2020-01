MIHAJLOVIĆ OTKRIO NAJNOVIJE INFORMACIJE O SVOM STANJU: "Neke stvari nisam ni znao da postoje, počeo sam da plačem..."

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Giorgio Benvenuti/ansa via AP | |

Otkada je na vanrednoj konferenciji za medije pre početka sezone otkrio da boluje od leukemije Siniša Mihajlović, postao je uzor mnogima.

Njegovi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji su se kao on susreli sa teškom bolešću, priznali su da im je srpski trener poslužio kao inspiracija, a Mihajlović je otkrio koliko mu znači to što je pozitivno uticao na ljude.

- Mislim da me ljudi konačno razumeju. Toliko njih mi je pružilo podršku, ne samo poznatih ličnosti, već ljudi širom sveta. Potpuni stranci su bili zabrinuti za moje zdravlje. Ako su moje reči ili postupci dali snage nekome ko prolazi kroz težak period, to mi znači više nego Skudeto - poručio je Mihajlović.

Mihajlović je išao i na transplataciju koštane srži posle tri ciklusa hemoterapije i kako sam kaže za sada sve ide po planu.

- Sve je za sada kako treba. Osećam se jačim svakog dana. Moja majka, žena i deca su uz mene. Uz to Bolonja je pobedila poslednje dve utakmice. Miran sam i srećan - priznao je srpski stručnjak.

Nakon ohrabrujuće poruke za sve navijače, Siniša je rekao i da je iz cele situacije puno naučio.

- Sada cenim svaki momenat, stvari koje ranije nisam ni primećivao. Naučio sam da slušam, opažam. Uživam u malim stvarima. Otkrio sam deo sebe za koji nisam znao ni da postoji. Plačem zbog svega. Siniša je postao plačljivac. Ranije, kada sam bio igrač, nisam mogao da izbrojim ni do jedan pre nego što reagujem. Sada mogu do šest ili sedam, znam da mogu i do osam.

Na kraju trener Bolonje je prokomentarisao i sukob sa Garijem Medelom tokom utakmice sa Lećeom.

- Planuo sam, ali uspeo sam da se zaustavim. u prošlosti, kada bi me igrač uvredio na terenu, zadavio bih ga na licu mesta.

Bolonja naredni meč igra protiv Fiorentine u ponedeljak.