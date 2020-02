LIGA ŠAMPIONA: Atletiko slavio protiv Liverpula, dva gola Holanda za pobedu Dortmunda (FOTO)

Atletiko je poveo već u četvrtom minutu golom Saula. Lopta je posle kornera Kokea prošla kroz "šumu" igrača, stigla do Saula koji se dobro snašao i poslao je u gol.

Liverpul je nakon toga imao loptu u svom posedu, ali u prvih 45 minuta nije uputio niti jedan udarac ka golu protivnika.

🔴 BIG GAME PLAYER. ⚪️ Moment Saúl Ñíguez grabbed his 10th goal in this competition 📸 #UCL pic.twitter.com/cmflWymVX3

Na drugoj strani, Atletiko se dobro branio, ali i opasno pretio. Sjajnu šansu je u 27. minutu imao je Alvaro Morata, ali je njegov udarac zaustavio Alison.

Liverpul je do prve šanse na utakmici čekao do 35. minutu kada je pokušao Salah, ali je gol sprečio Felipe glavom.

Ekipa s Enfilda je u drugo poluvreme ušla još odlučnije, ponovo je lopta bila u posedu "crvenih", ali ponovo lider Premijer lige nije uspeo opasnije da zapreti Atletiku.

U drugoj utakmici večeri, fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su Pari Sen Žermen sa 2:1, a junak je bio Erling Holand.

Do 69. minuta, iako je bilo šansi na obe strane, nije bilo golova, a onda je Holand doveo domaći tim u vođstvo.

Who else? Erling Braut Haaland now has 9 goals in 7 #UCL appearances 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qMzGidd6aa