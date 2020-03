RONALDINJO PRIVEDEN - Policija uhapsila slavnog Brazilca po sletanju na aerodrom (FOTO+VIDEO)

Kako javljaju svetski mediji, slavni 39-godišnjak, koji je 2002. godine osvojio Svetsko prvenstvo u fudbalu sa Brazilom, uhapšen je sinoć zajedno sa svojim bratom Robertom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Paragvaja.

U hotelu u kojem su boravili navodno su pronađeni paragvajski pasoši sa njihovim imenima. Ronaldinjo je trenutno bez brazilskog pasoša zbog ekološke kazne koju je dobio 2018. godine.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. 🇵🇾😳 pic.twitter.com/x4qBTijJMQ